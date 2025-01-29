California Yangınları İklim Değişikliği ile Şiddetlendi - Son Dakika
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California Yangınları İklim Değişikliği ile Şiddetlendi

İklim değişikliği, California'daki orman yangınlarının şiddetini artırıyor ve felakete yol açıyor.

29.01.2025 12:49
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ABD'nin California eyaletindeki yangınların şiddetinin iklim değişikliğinin etkisiyle arttığı tespit edildi.

World Weather Attribution (WWA) tarafından hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin yangınlara etkisine işaret edildi.

Raporda, "Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşulları yangınların hem başlama hem de yayılma riskini artırdığından, insan kaynaklı iklim değişikliği dünyanın birçok bölgesinde orman yangınlarını artırıyor." denildi.

Eyalet tarihinde görülen en yıkıcı yangının şiddetlenmesinin altındaki koşullara dikkati çekilen raporda, ocak ayı başlarında Santa Ana rüzgarlarının Los Angeles'ın bazı bölgelerinde etkili olduğu belirtildi.

Raporda, gezegenin ısındıkça yangınların şiddetinin artabileceği uyarısı yapılarak, kurak mevsimlerin uzadığı ve bunun Santa Ana rüzgarlarıyla birleştiğinde orman yangınlarının yayılmasını körükleyebildiği vurgulandı.

Raporda, "Tüm bu kanıtlar göz önüne alındığında, öncelikle fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan insan kaynaklı iklim değişikliğinin Los Angeles'taki yıkıcı yangınların olasılığını artırdığına inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

WWA tarafından hazırlanan ayrı bir raporda ise son 20 yılda meydana gelen en ölümcül 10 aşırı hava olayının hepsinin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle şiddetlendiği tespit edildi.

California yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın, 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yangınlarda 29 kişi hayatını kaybederken, binlerce dönüm alan kül oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California Yangınları İklim Değişikliği ile Şiddetlendi - Son Dakika

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