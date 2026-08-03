Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık İçin AYM'ye bireysel başvuru: "Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edildi" - Son Dakika
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık İçin AYM'ye bireysel başvuru: "Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edildi"

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık İçin AYM\'ye bireysel başvuru: "Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edildi"
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, 500 gündür süren tutukluluğun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Avukatlar, tutukluluk kararlarının gerekçesiz olduğunu, suçlamaların belirsiz olduğunu ve ölçülülük ilkesine aykırı davranıldığını belirtti.

(ANKARA) - Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, 500 gündür devam eden tutukluluğun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Mehmet Murat Çalık hakkında, Anayasa'nın 19. maddesi kapsamında güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Yapılan bu başvuruda; 500 gündür devam eden uzun tutukluluk hali, tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararların hukuki ve yeterli gerekçelerden yoksun olması, isnat edilen suçlamalara ilişkin belirsizliklerin sürmesi, tutukluluk incelemelerinin etkili bir yargısal denetime tabi tutulmaması, tüm tutuklu sanıklar yönünden tutukluluğun devamına ilişkin kararların aynı ve genel nitelikteki gerekçelerle verilmesi, müvekkilin kişisel durumu ile dosyasına özgü somut ve bireyselleştirilmiş bir değerlendirme yapılmaması, müvekkilin yalnızca tek bir suç isnadı nedeniyle tutuklu bulunmasına rağmen, isnat edilen bu suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan katalog suçlardan olmamasına rağmen tutukluluğun devam ettirilmesi ve bu suretle tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine aykırı şekilde sürdürülmesi nedenleriyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ayrıntılı olarak Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesine sunulmuştur.

Bu başvuru, daha önce müvekkilin sağlık durumu ve yaşam hakkına ilişkin olarak yapılan ve halen Anayasa Mahkemesi önünde incelemesi devam eden bireysel başvurudan ayrı niteliktedir. Sağlık hakkına ilişkin başvuru derdest olup, bu başvuru yalnızca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaline ilişkindir. 500 gündür devam eden tutukluluk halinin temel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilerek, başvurunun ivedilikle incelenmesini ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik ihlalin giderilmesine yönelik karar verilmesini beklediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık İçin AYM'ye bireysel başvuru: 'Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edildi' - Son Dakika

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