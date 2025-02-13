Çalınan Motosiklet Bulundu, 3 Hırsız Gözaltında - Son Dakika
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Çalınan Motosiklet Bulundu, 3 Hırsız Gözaltında

Çalınan Motosiklet Bulundu, 3 Hırsız Gözaltında

İstanbul'da park halindeyken çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

13.02.2025 10:33  Güncelleme: 10:36
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İSTANBUL'da park halindeyken çalınan motosikletin izini süren polis ekipleri olayla ilgili 3 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin motosiklet çaldıkları anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 Şubat Salı günü mağdur A.M.'nin çalınan motosikletini bulmak için harekete geçti. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızların motosikleti çaldığı anların kaydedildiğini belirledi. Görüntülerde bir başka motosikletle olay yerine gelen kasklı 2 şüphelinin motosikleti çalarak uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takibe alınan şüphelilerin, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesine girdiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılıktan alınan izinle motosiklet tamirci dükkanına baskın yapıldı. Operasyon sırasında şüpheliler E.T.(26), Ö.G.(35) ve Ö.F.Y.(31) gözaltına alındı. Şüphelilerden motosiklet tamircisi Ö.F.Y.'nin poliste daha önceden 13, Ö.G.'nin 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Otomobil tamircisi şüpheli E.T.'nin ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çalınan Motosiklet Bulundu, 3 Hırsız Gözaltında - Son Dakika

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