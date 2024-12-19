Çalınan Motosiklet İnegöl'de Bulundu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinden çalınan motosiklet, İnegöl ilçesinde Ahmet Türker Çevre Yolu'nda yapılan trafik uygulaması sırasında bulundu.

Polis ekipleri, 16 F 7258 plakalı motosikleti kullanan Cafer T'yi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin şasi numarasının Nilüfer ilçesinde çalınan motosiklete ait olduğu tespit edildi. Ayrıca motosiklet üzerindeki plakanın başka bir araca kayıtlı olduğu belirlendi.

Şüpheli Cafer T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Motosiklet ise kurtarıcı vasıtasıyla otoparka çekildi.