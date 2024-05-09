Aydın'ın Germencik ilçesinde bir galerinin önünden çalınan yeni traktör, incir bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Galeri sahibi C.K, iş yerinin önünde sergilediği sıfır traktörün yerinde olmadığı şikayetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, traktörün S.D tarafından götürüldüğü belirlendi.
Traktör, bir incir bahçesi içinde bulundu.
S.D, gözaltına alınırken traktör sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çalınan Traktör İncir Bahçesinde Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?