Çalıntı Bisikletle Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalanacak

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şüphelinin çalıntı bisikletle gelerek motosiklet çalıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta Mahalle'de Kerem Ayhan bina önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, motosikletin bir kişi tarafından çalındığını ve şüphelinin olay yerine de çaldığı bisikletle geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması ve çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin bisikletle geçerken motosikleti fark etmesi ve bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra bisikleti bırakıp motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor.