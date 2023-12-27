Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ\'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.
Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.
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