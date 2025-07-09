Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2007-2024 yılları arasında toplamda 20 bin 218 ürün denetimi gerçekleştirdik. 2024'te bin 21 ürün denetlenmiş ve bu ürünlerin 273 tanesinin, güvensiz ve uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 2025'te de aynı kararlılıkla bu denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Ticaret Bakanlığında "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı" gerçekleştirildi.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, üretimde, ticarette, denetimde öncelik verdikleri öznenin insan olduğunu belirterek, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, ahlaklı ve adil ticareti merkeze alan her girişimi ve her düzenlemeyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Kaliteli iş gücü olmadan kaliteli üretimin ve güvenli ürün üretmenin mümkün olmadığını vurgulayan Işıkhan, "İşte bu noktada mesleki yeterlilik politikalarımız devreye giriyor. Biz, her mesleğin kendine özgü bilgi ve beceri setine sahip olduğunu biliyor, bu mesleklerin standartlarını belirlemek amacıyla da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasında Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütmektedir." diye konuştu.

"Donanımlı insan kaynağını sahaya kazandırıyoruz"

Vedat Işıkhan, halihazırda yürürlükte olan e-ticaret kategori sorumlusunun meslek standardı ve yeterliliği bulunduğunu, yeni meslekler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Amaçlarının, sahada görev alacak her bireyin bilgi ve beceriyle donatılması olduğunun altını çizen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada konuşulan her teknik başlığın arkasında bir insan emeği, bir eğitim ihtiyacı ve bir yeterlilik zorunluluğu bulunmaktadır. Ürün güvenliği zincirini, kalıcı hale getiren şey, işte bu nitelikli beşeri sermayedir. Biz İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP)' ile hem dijital hem de yeşil dönüşüm alanlarında sektöre özel eğitimler açıyor, eğitici ücret tavanını artırarak en yetkin uzmanları sistemin içine çekiyoruz. Teorik eğitimle yetinmiyor, 9 aya varan uygulamalı eğitimlerle e-ticaret ve dijital denetim alanında donanımlı insan kaynağını sahaya kazandırıyoruz. Geleceğin meslekleri listesini sürekli güncelliyor, sektör temsilcileriyle birlikte bu meslekleri eğitim kurumlarımızın gündemine taşıyoruz."

Işıkhan, Bakanlığın, kişisel koruyucu donanımlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak konusunda yetkili olduğuna, bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hususlarda usul ve esasları belirleme görevi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmiştir. 2007-2024 yılları arasında toplamda 20 bin 218 ürün denetimi gerçekleştirdik. 2024'te bin 21 ürün denetlenmiş ve bu ürünlerin 273 tanesinin, güvensiz ve uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 2025'te de aynı kararlılıkla bu denetimlerimize devam ediyoruz."

Artık bir adım daha ileri gitmek, e-ticaretten kimyasala, yazılıma kadar her alanda insan kaynağını güçlendirmek zorunda olduklarını belirten Işıkhan, "Bu anlamda Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu konferansın, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu artıracağına, ürün güvenliği politikasının ülkemizde daha etkin uygulanmasına katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ürünün de emeğin de güvenli olduğu bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.