Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye\'nin Sigortasıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.

05.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:13
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin sigortasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sigortasıdır. Allah, bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Işıkhan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nda partililere hitap eden Işıkhan, 31 Mart'ın bir demokrasi sınavı olduğunu, Cumhur İttifakı olarak bu sınavın üstesinden geleceklerine inandığını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını belirten Işıkhan, bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını, kentlerin 5 yıllık kaderinin belirleneceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'na "gerçek belediyecilik" sloganıyla imza atacaklarını belirterek, "Biz birbirimize destek verirsek başarıya ulaşabiliriz. Şunu da unutmamamız gerekir, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin sigortasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sigortasıdır. Allah, bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Daha sonra MHP Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'na geçen Işıkhan, buradaki konuşmasında da ayırmadan, ayrışmadan canla başla Gölbaşı için çalışacaklarını dile getirdi.

Fabrika ziyaretinde paletli aracı kullandı

Buradan Pi Makina fabrikasına geçen Işıkhan, fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zorlu arazi koşullarında kullanılabilen yerli üretim paletli aracı test eden Işıkhan, işçilerin üretim sahasındaki çalışmalarını inceledi.

Bakan Işıkhan, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Işıkhan'a programlarında, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Gölbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek ile AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır - Son Dakika

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