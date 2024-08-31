Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK bünyesinde 70 bilişim personeli alacak - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK bünyesinde 70 bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Başvurular 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilir. Detaylı bilgi SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilir.

31.08.2024 17:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK bünyesinde 70 bilişim personeli alacak - Son Dakika

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