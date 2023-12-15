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Çam ağaçlarını kesip yerine egzotik ağaçlar diken 5 yıldızlı otel için suç duyurusu - Son Dakika
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Çam ağaçlarını kesip yerine egzotik ağaçlar diken 5 yıldızlı otel için suç duyurusu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel, Sorgun Çamlığı'nda geniş bir alanı işgal ederek çam ağaçlarını kesip yerine egzotik bitkiler dikti. Orman İşletme Müdürlüğü, otele suç duyurusunda bulundu ve araçların girişini engelledi.

Çam ağaçlarını kesip yerine egzotik ağaçlar diken 5 yıldızlı otel için suç duyurusu
15.12.2023 - 22:26,  Güncelleme: 22:27
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- Çam ağaçlarını kesip yerine egzotik ağaçlar diken 5 yıldızlı otel için suç duyurusu

Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur açarak bölgeye girişi engelledi

Çamlığın 5-6 dekarının işgal edildiği, kesilen ağaç ve makilerin gömülerek yerlerine egzotik bitkilerin, zeytin ağaçlarının ve palmiyelerin dikildiği tespit edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otel hakkında, Sorgun Çamlığında geniş bir alanı işgal ederek ağaç ve makilik alanı kestiği gerekçesiyle Orman İşletmesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.5 yıldızlı otelin İşgal edildiği ileri sürülen bölgede, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince jandarma ekipleri gözetiminde inceleme ve ölçüm yapılırken, çok sayıda ağacın kesilerek yerine egzotik ağaçların ekildiği belirlendi.

Bölge gelen ekipler şaşkına döndü

Edinilen bilgiye göre Sorgun Mahallesi Titreyengöl Bölgesinde 5 yıldızlı otelin Sorgun Çamlığının otelin karşısında bulunan bölümünde iş makineleri çalıştırdığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte olay yerine giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Çamlığın 5-6 dekarının işgal edildiği, kesilen ağaç ve makilerin gömülerek yerlerine egzotik bitkilerin, zeytin ağaçlarının ve palmiyelerin dikildiği, şantiye ve otel çalışanlarının araçlarının bölgeyi otopark olarak kullandığı, otel tadilatında kullanılacak malzemelerin burada stoklandığı belirlendi.

Yapılan incelemeler ve işgal edildiği belirlenen yerin ölçülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Manavgat Cumhuriyet Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur açarak bölgeye girişi engelledi.

Kaynak: İHA
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Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Sorgun, Son Dakika

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