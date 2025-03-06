Cam Kemik Hastası Gencin Polislik Hayali Gerçekleşti

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Edirne'de cam kemik hastası gencin hayali gerçek oldu

Doğuştan cam kemik hastalığıyla mücadele eden gencin polis olma hayali gerçek oldu

EDİRNE - Edirne'de 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, hayali olan polislik görevi bir günlüğüne gerçek oldu. Cam kemik hastası gencin vatandaşlara talimatlar vermesi samimi görüntüler oluşturdu.

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, daha önce gördüğü polis ekiplerine en büyük hayalinin polis olabilmek olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin harekete geçmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla Karaşin, polis ekiplerinin ekip aracıyla emniyet müdürlüğü binasının getirildi.

Elde telsiz bomba imha robotu kullandı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Karaşin'ne polis telsizi verilerek tek tek tüm birimler gezdirildi. Elline aldığı polis telsizi ile ilk olarak bomba imha robotunu kullanan Karaşin, olay yeri inceleme laboratuvarında parmak izi bulma ve bomba arama köpeği Röszke ile tanıştı. Daha sonra ekip otosuyla denetlemeye çıkan Karaşin, vatandaşlara tek tek kuralları uyması konusunda uyarılarda bulundu. Karaşin'in polis olma hayali gerçekleşirken ortaya yüzleri gülümseten samimi anlar yaşandı.

Polisler, Karaşin'e hediye takdim ederek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

"Bir günlüğüne de olsa polis olmak çok güzeldi"

23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama, gayet beğendim. Başka da güzel yerleri de var. Kamera sistemleri gayet güzel olmuş, hepsi bir ayrı konuda uzmanlar. Olaylara daha hızlı müdahale ediyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum, yolları açık olsun. Bir günlüğüne de olsa polis olmak çok güzeldi. Bayağı sevindim. Yani evden çıkmadığım için ilk defa böyle bir fırsat geldi. Bunu da geri çevirmek istemedim, çok güzel oldu, gerçekten çok sevindim. Mahallede düzenlenen bir huzur toplantısı vardı, polisler oraya geldiler. O vesileyle bu isteğimi iletmiştim, sağ olsunlar beni kırmadılar. Burasının dışında toplum destekli polislerle de taksi duraklarını gezdik, marketleri gezdik, gayet büyük, güzel bir uygulamaydı. Denetleme yaptık, esnafı gezdik. herkese teşekkür ederim" dedi.