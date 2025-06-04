Cambridge, Gazze'ye Destek İçin Eğitim İmkanları Sunuyor

Cambridge Üniversitesinden akademisyenler, Gazze'deki öğrenci ve araştırmacılara destek için dijital kaynakların, çevrim içi eğitimlerin ve misafir öğrenci uygulamasının hayata geçirilebileceğini söyledi.

İngiltere'nin dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesinde görev yapan Prof. Jason Scott-Warren ve "Hancock Davies" takma adını kullanan araştırmacı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İngiliz üniversitelerinin Gazze için neler yapabileceklerini anlattı.

Okulun en üst yönetim birimi olan Cambridge Üniversitesi Konseyi üyesi ve İngilizce Fakültesi öğretim üyesi Prof. Jason Scott-Warren, çok sayıda kolejden oluşan üniversitede her kolejin yatırım konusunda bağımsız kararlar aldığını aktardı.

Öğrencilerin İsrail'le yatırım ilişkilerini protesto ettiğine dikkati çeken Scott-Warren, King's Koleji dışındaki kolejlerin öğrenci taleplerine olumlu yaklaşmadığını dile getirdi.

Scott-Warren, İsrail şirketleri, İsrail'e destek veren şirketler ve bu ülkeye silah satan şirketler ile ticari ilişkilerin üniversite konseyinde de gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Konsey, öğrenci ve akademisyenlerden gelen çağrılar neticesinde yatırımları geri çekme konusunu ele almak için bir çalışma grubu oluşturdu. Ancak bu grup ne zaman bir rapor sunacak bilmiyorum. Çok yavaş ilerleyen bir süreç var. Gelecek akademik yıla bir rapor sunabilirler. Aylardır konuşuyoruz, kafa yoruyoruz. Bu durum eylemciler için gerçekten can sıkıcı."

Scott-Warren, Cambridge Üniversitesinin Gazzeli araştırmacı ve öğrencilere yönelik atabileceği adımlara da değinerek, "Bu konuda üniversitede çalışan bir grup var. Kaynak paylaşımı yapılabilir. Cambridge'in sahip olduğu ayrıcalıklı kaynaklara erişim sağlanabilir. Çevrim içi eğitimler verilebilir. Cambridge, çevrim içi eğitim ve forumlar konusunda çok fazla çalışıyor. Bunlar (Gazzelilere) açılabilir." dedi.

Misafir araştırmacı ve öğrenci projesinin de hayata geçirilebileceğini kaydeden Scott-Warren, benzeri uygulamaların Ukraynalı akademisyen ve öğrenciler için gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Eylemleri kontrol etme şekli de tansiyonu daha da yükseltiyor"

Scott-Warren, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ile Gazze'de yaşananları farklı şekilde ele alındığını vurguladı.

Cambridge Üniversitesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili hemen bir açıklama yaptığına ancak hala Gazze ile ilgili açıklama yapmadığına dikkati çeken Scott-Warren, "Üniversiteler ancak şimdi sorumluluklarının doğasını anlamaya başladı." diye konuştu.

Scott-Warren, kampüs eylemlerine katılan öğrenci ve çalışanların, üniversite hayatlarının riske girmemesi için yüzlerini kapatmasına da değinerek, "Kampüslerde yaşananlar çok endişe verici. Eylemleri kontrol etme şekli, tansiyonu daha da yükseltiyor. Protestocular ile üniversiteler arasında diyalog kuracak yeterince geniş bir alan var. İhtiyacımız olan şey daha fazla açıklık." ifadelerini kullandı.

ABD'deki üniversitelerde Filistin destekçisi öğrencilerin yaşadıkları baskıyı "korkunç" olarak niteleyen Scott-Warren, İngiliz üniversitelerinin de ABD'den ders çıkardığının altını çizdi.

Scott-Warren, "(İngiliz üniversiteleri) Artan protesto dalgalarına ve ABD'de ve dünyada gördüğümüz yükselen otoriterliğe nasıl karşılık vereceklerini gitgide daha fazla hesaplarına dahil ediyorlar." şeklinde konuştu.

"Yeni üniversiteler, güçlü kurumlar olursa bir gün özgür Filistin'i görebiliriz"

Kariyerinin tehlikeye atılmasından endişe ettiği için yüzünü gizleyen ve "Hancock Davies" takma adını kullanan doktora öğrencisi ve araştırmacı, üniversiteden 4 taleplerinin bulunduğunu anlattı.

Bunlar arasında İsrail şirketleri ve silah şirketleriyle olan ilişkilerin detaylarının açıklanması ve ilişkilerin kesilmesi bulunduğunu kaydeden Davies, "Diğer taleplerimiz ise koruma ve yeniden yatırım yapma. Koruma, buradaki Filistinli öğrencileri korumaya, yeniden yatırım ise tüm dünyadaki Filistinli öğrencilere yatırım yapmaya işaret ediyor." dedi.

Davies, yeniden yatırım kapsamına Gazze'nin yeniden inşasının da girdiğini belirterek, "İsrail'in ABD'yle koordine halde bölgeyi işgal edip istediğini yaptığı türden uluslararası bir kartelin kontrolü altında değil, Filistinlilerin şartlarına uygun şekilde yok edilen üniversitelerin yeniden ayağa kaldırıldığı bir yeniden inşa olmalı. Yeni üniversiteler ve güçlü kurumlar olursa bir gün özgür Filistin'i görebiliriz." diye konuştu.

Gazze'de eğitim hayatının yeniden canlandırılması için atılması gereken adımlara değinen Davies, "Yeniden inşa sadece fiziki yapıların yeniden inşası anlamına gelmiyor. Eğitim sürecinin de yeniden inşa edilmesi gerek. İsrail çok sayıda Filistinli akademisyeni katletti. Örneğin Rıfat el-Arir'i özellikle hedef aldılar. Bir eğitim kurumu sadece fiziki bir yapı değildir. İnsanların başka insanları nasıl eğittiği, öğrencilerin bilgiyi nasıl aldığı da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Davies, "Gazze'deki Üniversiteler için Acil Durum Komitesi" adlı oluşumun, dünya üniversitelerinin Gazze'deki okullara nasıl yardım edebileceği ve dijital kaynaklara erişimin nasıl sağlanacağı konusu üzerine çalıştığını kaydetti.