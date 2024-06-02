Güncel

Cami avlusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesinde bulunan 500 yıllık Ahmet Bey Cami avlusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 500 yılık Ahmet Bey Cami imamı, caminin avlusunda bulunan oturma bankında bir yılan fark etti. Bunun üzerine durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturma bankında bulunan yılanı yakaladı. Bir kutunun içerisine koyulan yılan, mahalleye uzak bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.