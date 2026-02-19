Cami Avlusunda Akraba Saldırısı

SULTANGAZİ'de öğle namazı için caminin avlusunda bekleyen dayısı Abdülselam Dündar (75)'a kaldırım taşıyla saldıran Nurettin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Abdulkadir Geylani Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle namazı için camiye gelen Abdülselam Dündar, cami avlusunda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada arkasından yeğeni Mehmet D'nin kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Dündar, yüzüne aldığı darbe ile yere yığıldı. Çevredekilerin yerden kaldırdığı Dündar, kısa süre sonra da diğer yeğeni Nurettin D.'nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Dündar, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülselam Dündar'ın arkadaşı ile sohbet ettiği sırada Mehmet D.nin kenardan kaldırım taşını aldığı ve arkadan yaklaşarak Dündar'ın suratına vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca Dündar'ın aldığı darbe ile yere yığıldığı, araya giren vatandaşların saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Avludaki diğer yeğeni Nurettin D. ise yaralı Dündar'a tekme ve yumrukla saldırdı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, dayısına kaldırım taşıyla saldıran Nurettin D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.