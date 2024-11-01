Cami Avlusunda Silah Sesleri

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Ahmet YEŞİLMEN/ Fatih'te bulunan bir camiye gelen kişi, silahla havaya ateş açtı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba'da bulunan İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.