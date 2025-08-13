Cami bahçesinde imam saldırıya uğradı

IĞDIR'da cami bahçesindeki kavgayı ayırmak isteyen imam Zeki Tümay, yumruk darbesiyle yaralandı.

Olay, Hacı Hacer Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Cami görevlisi ile bir kişi arasında tartışma çıktı. İmam ve eski Ehl-i Beyt Alimler Derneği başkanı Zeki Tümay, araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, Tümay'ı yumruk atıp kaçtı. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Zeki Tümay, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İmama saldıran şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,