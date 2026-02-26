Cami Çıkışında Saldırganlık: Tutuklandı

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran ve gözaltına alınan M.U., olayda 2 saat sonra Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.