Cami Çıkışında Saldırganlık: Tutuklandı - Son Dakika
Cami Çıkışında Saldırganlık: Tutuklandı

26.02.2026 20:19
Diyarbakır'da camide tartıştığı görevlilere saldıran M.U. tutuklandı.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran ve gözaltına alınan M.U., olayda 2 saat sonra Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:25
