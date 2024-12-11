Cami Hırsızı Mahsur Kaldı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde hırsızlık için girdiği camide kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan zanlı, ertesi gün çaldığı kablolarla pencereden atlayıp kaçtı.

Güneykent Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin imamı Abdulselam Yıldız, sabah namazına geldiğinde uzatma kablolarının yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yıldız, akşam saatlerinde ibadethaneye giren 1 kişinin kabloları çaldığını fark edince durumu polise bildirdi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yıldız, AA muhabirine, camiye kapıdan giren şüphelinin bir süre saklandığını söyledi.

Yatsı namazı sonrası ibadethanenin kapılarını kilitledikleri için zanlının içerde kaldığını belirten Yıldız, "Şüpheli caminin üst katında sabahlıyor. Orada kadınların teravih namazında kullandıkları kıyafetleri giyip bir süre sonra çıkarıyor. Sabah da çaldığı kabloları pencereden dışarı atıyor ve alt kattaki diğer pencereden çıkıp gidiyor." dedi.