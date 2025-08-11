Cami Mihrapta Düşen Taç: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cami Mihrapta Düşen Taç: 1 Ölü, 1 Yaralı

Cami Mihrapta Düşen Taç: 1 Ölü, 1 Yaralı
11.08.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde cami mihrapta düşen taç nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü.

Camideki Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Öte yandan hayatını kaybeden Altungeyik'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra mahalle camisine getirildi.

Altungeyik'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ve Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Deniz, AA muhabirine deprem sonucu mahallelerinde birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, dün saat 19.53'teki ilk depremde caminin mihrabındaki bir parçanın yerinden ayrıldığını söyledi.

Deniz, Altungeyik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, "Cami şu anda geçici olarak ibadete kapatıldı, mihrap yapılınca cami yeniden hizmete açılacak. İlk depremde fayans düşüyor. Yatsı namazından sonra o parçayı da alalım derken, ikinci bir deprem oluyor ve o parça üzerlerine düşüyor, bir vatandaşımız yaralandı, birini kaybettik, üzgünüz. Her şey Allah'tan." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Gördes, Deprem, manisa, Güncel, Yaşam, Kaza, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami Mihrapta Düşen Taç: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı 6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
02:11
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi
Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
01:24
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı
Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
00:55
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 19:14:31. #7.11#
SON DAKİKA: Cami Mihrapta Düşen Taç: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.