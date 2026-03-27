Cami Ziyaretinde Vandalizm

27.03.2026 15:21
Mudanya'da akli dengesi yerinde olmayan Bekir A., 3 caminin ses sistemlerini kırdı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Bekir A. (40), peş peşe girdiği 3 camideki ses sistemlerini sopayla kırıp, yerinden söktü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmayan Bekir A., Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camisi'ne elindeki sopayla girerek ses sistemlerine zarar verdi. Daha sonra Duran Camisi'ne giderek burada da mikrofonları söküp, kabloları koparan şüpheli, ardından Güzelyalı Yeni Camisi'ndeki mihrap, kürsü, minber ve müezzinlikte bulunan mikrofonları yerinden söküp, kırdı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Şüphelinin camilere zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansırken; yakalanan Bekir A.'nın Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden bayram izni için çıktığı ve Bursa'ya geldiği öğrenildi.

HALK OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Öte yandan şüphelinin sabah saatlerinde de Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir halk otobüsünün önüne geçtiği, şoförün çarpmamak için ani fren yaptığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Advertisement
