Camide Temizlik Yapan Yaşlı Adam Sopayla Darbedildi

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Başkentte bir camide gönüllü temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin'i sopayla darbeden kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesindeki Fazilet Camisi'nde gönüllü olarak temizlik yapan Halil Şahin, burada arkasından yaklaşan G.A'nın (35) sopayla saldırısına uğradı.

Sopayla vurduğu Şahin'i yerde sürükleyen G.A, daha sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Şahin, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öne sürülen G.A. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. tutuklandı.