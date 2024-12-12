Camilerde Gazzeliler İçin Dua Edildi

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Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki dua programına katıldı.

Yatsı namazından önce başta Gazzeliler olmak üzere tüm mazlumlar için dua eden Erbaş, daha sonra yatsı namazını kıldırdı.

Erbaş, dün sosyal medya hesabından "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz." paylaşımında bulunarak, camilerde soykırıma maruz kalan Gazzelilerle mazlumların kurtuluşu için dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda, 81 ildeki tüm camilerde yatsı namazında dua edildi.