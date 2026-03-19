Caminin Temizliği İçin 18 Yıldır Gönüllü Çalışıyor
Caminin Temizliği İçin 18 Yıldır Gönüllü Çalışıyor

19.03.2026 13:16
İbrahim Çayabatmaz, Kayseri'deki Ulu Cami'nin temizliğini 18 yıldır gönüllü olarak üstleniyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan İbrahim Çayabatmaz (59), çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından ilçe merkezinde 1348 yılında yapılan Ulu Cami'nin (Cami Kebir), 18 yıldır gönüllü olarak temizliğini yapıyor.

Yeşilhisar ilçesinde 1348 yılında Eretnalılar Dönemi'nde yapılan Ulu Cami'de, 678 yıldır ibadet yapılıyor. İlçede yaşayan İbrahim Çayabatmaz da 18 yıldır gönüllük olarak tarihi caminin temizliğini yapıyor. İbrahim Çayabatmaz, "Burası, Müslümanların ibadet ettiği bir yer. Temizliğine, içine ve dışına dikkat ediyorum. Bazen yaşlı kişiler bana imrenir. Allah'ın emriyle mescitlerin temiz tutulması gerekir. Ben de acizane temizleyen birisiyim. 2011 yılında belediyenin aracılığıyla gassallığa da başladım. Caminin camını, çerçevesini, minberini, mihrabını, kadın mahfilini ve dışarıdaki umuma açık alanları elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. Rabb'im halkımızdan razı olsun. Ben hakkımı helal ediyorum, onlar da helal eder inşallah. 2022 yılında emekli oldum ama yine fahri olarak devam ediyorum" dedi.

'VAKFA AİT SADECE TEMİZLİK YAPIYORUZ'

Çayabatmaz, "18 yıldır bu işin içindeyim. Ezan okumam da kaymakamların hoşuna gitmişti, bu nedenle 2012 yılında bir teşekkür belgesi aldım. Burası Eretna Devleti'nden kalma tarihi bir Ulu Cami'dir. Vakfa ait olduğu için herhangi bir müdahale yapmıyoruz sadece temizliğini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 700 yıllık bir cami. Dışarıdan da ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Metin Değirmenci/Kayseri,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caminin Temizliği İçin 18 Yıldır Gönüllü Çalışıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Caminin Temizliği İçin 18 Yıldır Gönüllü Çalışıyor - Son Dakika
