Çamlıca Kulesi'nde Hilal Gözlemi Yapıldı

18.02.2026 11:21
İstanbul Müftülüğü, Ramazan ayının başlangıcını belirlemek için Çamlıca Kulesi'nde hilal gözlemi yaptı.

İstanbul Müftülüğü, İslam dininde ramazan ayının başlangıcı olarak kabul edilen hilalin görünüp görünmediğini tespit etmek amacıyla Çamlıca Kulesi'nde "Ay'ın görünüm izlencesi" ile ilgili ölçüm gerçekleştirdi.

Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden kameri ayları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor.

Bu hesaplama için Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunması anlamına gelen "içtima" ve Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade eden "ru'yet" kriterleri kullanılıyor.

İslam dünyasında ramazanın başladığını gösteren hilalin tespit edilebilmesi için bu kriterlere göre ölçüm çalışmaları yapılıyor.

Çamlıca Kulesi'nde hilal gözlemi gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı da kameri ayların başlangıcına ait hesaplamaların teyidi amacıyla İstanbul dahil birçok ilde müftülüklerce Ay'ın gözlemlenmesi için talimat verdi.

Talimat doğrultusunda belirlenen Hilal Gözleme Komisyonu üyeleri, şehirlerdeki en yüksek noktalarda ölçüm çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda İstanbul'da hilalin gözlemlenebilmesi için Aydos Tepesi ile Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nde ölçüm gerçekleştirildi.

Çamlıca Kulesi'ndeki gözleme İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül katıldı.

Güneşin batışına yakın kuleye çıkan Bülbül, hilali görmeye çalıştı, ancak havanın bulutlu olması nedeniyle hilal görülemedi.

"Hz. Peygamber, hilali gözlemenin sünnet olduğunu bize aktarmıştır"

Kulede AA muhabirine açıklama yapan Bülbül, dünyanın merakla beklediği ve ramazan ikliminin müjdecisi olan hilali gözlemek için, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'da, kentin de en güzel noktası olan Çamlıca Kulesi'nde olduklarını söyledi.

İslam dininin semavi bir din olduğunu belirten Bülbül, "Güneş'in ve Ay'ın hareketlerine göre ibadet takvimini düzenlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Güneş'in ve Ay'ın hareketlerinin bir hesap ve ölçü ile olduğuna dair çeşitli ayet-i kerimeler mevcuttur. Allah Resulü, Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında 'Hilali gördüğünüzde oruca başlayınız ve hilali gördüğünüzde bayram ediniz.' hadis-i şerifi ile hilal gözlemenin yani ru'yetin sünnet olduğunu bizlere aktarmıştır." dedi.

Bülbül, İslam ülkelerinin birçoğunda yüksek tepelerden hilalin gözlemlenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydederek, "Bugün teknoloji Ay'ın, Güneş'in hareketini dakika, saniye olarak belirlemeye muktedirdir. Ancak Peygamber'in hilalin gözlemlenmesini hesap etme anlamına gelen hesap fiili ile değil, gözle görülebilir manasına gelen 'ru'yet' ile yani gözlemleme ile işaret buyurduğundan dolayı biz de bugün bu eylemi yapmak üzere Çamlıca Kulesi'ndeyiz." diye konuştu.

"Ramazan ikliminin bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz"

İl Müftü Yardımcısı Bülbül, geçmişte zamanın teknolojik imkanlarıyla gök bilimcilerin Ay'ın hareketlerini hesap ettiklerini, sadece ramazanda değil, ramazan ayı öncesinde recep ve şaban aylarında da hangi tarihte ayın hilal vaziyetine geldiğini belirlediklerini anlattı.

Havanın bulutlu olması durumunda bir ay önceki gözlemlemeye göre hareket edildiğini ifade eden Bülbül, "Allah Resulü'nün işaret buyurduğu üzere son görülen hilalin üzerine artı 30 ilave etmek suretiyle Ramazan-ı Şerif'e başlamışlardır. Onlar da yine çıplak gözlemleme metodunu tercih etmişlerdir." dedi.

Hilalin gözlemlenmesi için teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını belirten Bülbül, "Ancak çıplak gözlemlenmesi Peygamber'in işaretine teberrüken yine Müslüman alemi tarafından bugün kıyamete kadar uygulanacak bir eylem olarak bizlere kalmıştır." diye konuştu.

Bülbül, "Ramazan ikliminin bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini ve yeryüzünde akan kanın durmasına vesile olmasını, tevhid şuuru ile sofralarımızda, ibadet saatlerimizde bizi bir araya getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz ve Allah Resulü'nün duasıyla bayram gününe de kavuşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

