Çamlıhemşin'de Kayıp Genç Bulundu, AFAD Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de Kayıp Genç Bulundu, AFAD Personeli Hayatını Kaybetti

Çamlıhemşin\'de Kayıp Genç Bulundu, AFAD Personeli Hayatını Kaybetti
13.06.2026 19:17
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelekoğlu'nun cesedine ulaşıldı, AFAD botu devrildi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldı. AFAD ekibini taşıyan bot, cesedin sudan çıkarıldığı sırada debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü kurtarılırken,1 personel ise hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu'na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2'nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu'nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çamlıhemşin'de Kayıp Genç Bulundu, AFAD Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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