Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 1 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dedektör, matkap, uzatma kablosu ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çamlıyayla'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?