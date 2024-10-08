Cammu-Keşmir'de Seçim: INC ve Ulusal Konferans İttifakı Zafer Elde Etti - Son Dakika
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Cammu-Keşmir'de Seçim: INC ve Ulusal Konferans İttifakı Zafer Elde Etti

Cammu-Keşmir'de 10 yıl aradan sonra yapılan seçimlerde muhalefet ittifakı 48 sandalye kazandı.

08.10.2024 17:12
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk kez yapılan milletvekili seçimlerini muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı kazandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, resmi internet sitesinde, Cammu-Keşmir'de kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı.

Seçimlerden önce eyalet statüsünü ve bölgenin özel statüsünü geri getirme sözü veren INC ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı, 90 sandalyeden 48'ini kazandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ise seçimlerde 29 milletvekili çıkardığı duyuruldu.

Bağımsız adaylar 7 sandalyede rakiplerine üstünlük sağlarken, bölgesel partilerden Halkların Demokratik Partisi (PDP) 3 sandalyede zafere ulaştı.

Seçimlerde, Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP), Hindistan Komünist Partisi ve Cammu-Keşmir Halk Konferansı Partisi ise birer milletvekili çıkardı.

???????Cammu-Keşmir'de seçmenler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılan milletvekili seçimlerinde oy kullanmıştı.

Cammu-Keşmir Meclisi, Yeni Delhi yönetimi altında sınırlı yetkilere sahip olacak. Fakat uzun aranın ardından seçimlerin düzenlenmesinin bölgede siyasi bir değişim için umutları artırdığı belirtiliyor.

Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı

Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım- Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu-Keşmir'de BJP ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve PDP Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Hindistan Başkanı Narendra Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cammu-Keşmir'de Seçim: INC ve Ulusal Konferans İttifakı Zafer Elde Etti - Son Dakika

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