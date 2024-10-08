Cammu-Keşmir'de Seçim: INC ve Ulusal Konferans İttifakı Zafer Elde Etti

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk kez yapılan milletvekili seçimlerini muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı kazandı.
Hindistan Seçim Komisyonu, resmi internet sitesinde, Cammu-Keşmir'de kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı.
Seçimlerden önce eyalet statüsünü ve bölgenin özel statüsünü geri getirme sözü veren INC ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı, 90 sandalyeden 48'ini kazandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ise seçimlerde 29 milletvekili çıkardığı duyuruldu.
Bağımsız adaylar 7 sandalyede rakiplerine üstünlük sağlarken, bölgesel partilerden Halkların Demokratik Partisi (PDP) 3 sandalyede zafere ulaştı.
Seçimlerde, Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP), Hindistan Komünist Partisi ve Cammu-Keşmir Halk Konferansı Partisi ise birer milletvekili çıkardı.
???????Cammu-Keşmir'de seçmenler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılan milletvekili seçimlerinde oy kullanmıştı.
Cammu-Keşmir Meclisi, Yeni Delhi yönetimi altında sınırlı yetkilere sahip olacak. Fakat uzun aranın ardından seçimlerin düzenlenmesinin bölgede siyasi bir değişim için umutları artırdığı belirtiliyor.
Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı
Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım- Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu-Keşmir'de BJP ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve PDP Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.
Hindistan Başkanı Narendra Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.
5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.
Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.
Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.
Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.
Son Dakika › Güncel › Cammu-Keşmir'de Seçim: INC ve Ulusal Konferans İttifakı Zafer Elde Etti - Son Dakika
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