Cammu Keşmir'de Şiddetli Yağış: 5 Ölü

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve yıldırım isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde seller ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, Ramban bölgesinde toprak kaymaları sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 100'ü aşkın kişi tahliye edildi.

Arnas bölgesinde ise yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Seller ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.