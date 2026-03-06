Cammu Keşmir'de Sıkı Kısıtlamalar ve Protestolar - Son Dakika
Cammu Keşmir'de Sıkı Kısıtlamalar ve Protestolar

06.03.2026 13:49
Cammu Keşmir'de İran liderinin ölümü sonrası protestolar nedeniyle kısıtlamalar devam ederken, lider Faruk ev hapsine alındı.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle "sıkı kısıtlamalar" devam ederken, Keşmirli lider Mirvaiz Ömer Faruk ev hapsine alındı.

Faruk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Vadide (Cammu Keşmir) kısıtlamalar devam ediyor ve mübarek ramazan ayının cuma günü bu kısıtlamalar artırıldı. Ben de ev hapsine alındım." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında insanların bereket ve hidayet aramak için camilere geldiğini ancak camilerin minberlerinin sessiz ve minbere giden yolların da barikatla kapatılmış olduğunu belirten Faruk, "Bu çok üzücü ve talihsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk, İran ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vererek, Cammu Keşmir halkının, İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki eylemleri nedeniyle üzgün ve kırgın olduğunu kaydetti.

Yetkililer, daha önce Cammu Keşmir'de eğitim kurumlarının cumartesi gününe kadar kapatılması ve "tedbir amaçlı" internet ve ön ödemeli mobil hizmetlerin kısıtlanması emri vermişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

