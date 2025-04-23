Cammu Keşmir'de Terör Saldırısı: 26 Ölü

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından bölgedeki kuruluşlar grev çağrısında bulundu.

Cammu Keşmir'de seyahat, turizm, ticaret ve eğitim sektörlerini temsil eden kuruluşlar, dün düzenlenen silahlı saldırıya tepki olarak grev çağrısı yaptı.

Cammu Keşmir Başmüftüsü Müftü Nasır da yapılan grev çağrısına destek verdi.

Binlerce kişi de sosyal medya uygulamaları üzerinden saldırıdan dolayı duydukları üzüntü ve öfkeyi ifade etti.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.