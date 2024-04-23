Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu

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Tekirdağ'da gökten yağan çamur sonrası, vatandaşlar çamurla kaplanan araçlarını yıkamak için çeşmelere akın ederken, zaman zaman çeşmeler önünde araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çamur yağışının ardından otomobillerini temizlemek isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mahalle çeşmelerine akın etti. Araçlarını yıkamak isteyen vatandaşların akın etmesi sonucu çeşmeler önünde zaman zaman metrelerce araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri deterjan, fırça, bez ve kovalarla araçlarını temizlemeye çalıştı. Çamurla kaplanan aracını yıkayan bir vatandaş, 'İsrail tarafından Filistin'e atılan bombalardan çıkan tozlar rüzgar ile buraya geliyor. Arabalar batıyor. Dolayısıyla bizde temizlik yapmak zorundayız' dedi. Kimi vatandaşlar ise, sabah kalktığında aracının çamurla kaplandığını ifade ederek, 'Arabamın önü arkası görünmüyordu. Burada bir su vurup Salı Pazarına gideceğim' dediler.

23.04.2024 17:07
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Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da gökten yağan çamur sonrası, vatandaşlar çamurla kaplanan araçlarını yıkamak için çeşmelere akın ederken, zaman zaman çeşmeler önünde araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çamur yağışının ardından otomobillerini temizlemek isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mahalle çeşmelerine akın etti. Araçlarını yıkamak isteyen vatandaşların akın etmesi sonucu çeşmeler önünde zaman zaman metrelerce araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri deterjan, fırça, bez ve kovalarla araçlarını temizlemeye çalıştı.

Çamurla kaplanan aracını yıkayan bir vatandaş, "İsrail tarafından Filistin'e atılan bombalardan çıkan tozlar rüzgar ile buraya geliyor. Arabalar batıyor. Dolayısıyla bizde temizlik yapmak zorundayız" dedi.

Kimi vatandaşlar ise, sabah kalktığında aracının çamurla kaplandığını ifade ederek, "Arabamın önü arkası görünmüyordu. Burada bir su vurup Salı Pazarına gideceğim" dediler.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Filistin, İsrail, Yağan, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu - Son Dakika

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