Adana'nın Ceyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İlçede otlamaya çıkarılan ineklerden biri çamura saplandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çamura gömülen hayvana halat bağladı.
İtfaiye aracıyla çekilen inek, çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı - Son Dakika
