Çamurlu Dere Projesi\'nde İtirazlar Tartışılıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Çamurlu Dere Islah Projesi'ne ait plan değişikliğine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te AK Parti'li Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Silivri'deki Çamurlu Dere Islah Projesi'ne ait plan değişikliğine ilişkin soru önergesi verdi.

İBB Meclisi'nde 15 Şubat 2024'te projeye ait planın onaylandığını anlatan Yazıcı, bu planların yönetmelik gereğince bir ay süreyle askıda kaldığını ve bu sırada 20 vatandaşın plana itiraz ettiğini belirtti.

Asıl tuhaflığın bundan sonra başladığını söyleyen Yazıcı, " Silivri Belediyesi, bu 20 itirazdan CHP'li Meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla 19'unu reddedip, sadece birini kabul etmiştir. Bu itiraza uygun olarak dere yatağını kaydırmış, dereden kurtardığı denize sıfır 1317 ada 1 parsele de emsal 0,50, iki kat imar verilmesi yönünde karar almıştır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, bu durumun İSKİ'nin görüşüne dayandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İSKİ, planı onaylanıp Meclis'ten geçtikten sonra 28 Mayıs 2024'te daha önce verdiği görüşleri değiştirerek, raporunda açıklamadığı teknik nedenlerden dolayı dere işletme bandının mansaptan itibaren sadece 140 metrelik kısmını bir parsel sola kaydırmış, boş arsayı dere işletme bandı sınırından çıkararak dere yatağını bir vakfa ait binanın üzerinden geçirmiştir. Ayrıca kamulaştırma sınırı içinde kalan ve itirazları uygun bulunmayan vatandaşımızın iddiasına göre İSKİ tarafından teklif edilen ücret gerçek fiyatının neredeyse yarısıdır. İSKİ'nin ödeyeceği parayla tekrar ev sahibi olma ihtimalleri yoktur."

Dere işletme bandının boş alandan bir yapının olduğu alana kaydırılmasının yüksek miktarda kamu zararı oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mantıklı olan, derenin bina yerine hemen yanı başındaki boş araziden geçmesidir. İSKİ neden kamu zararı oluşturan bir karar almıştır? İSKİ, görüş değiştirmesine neden olan yıllardır fark etmediği bu teknik nedenleri raporda açıklamamıştır. Bu teknik nedenler nelerdir? Evleri kamulaştırılarak yıkılacak vatandaşlarımız bu işe çok tepkili. Neden onları da mağdur etmeyecek bir çözüm geliştirmiyorsunuz? Dilekçeden ve açık kaynaklardan da anlaşılacağı üzere kabul edilen ve dere yatağının değişmesine sebep olan itiraz, Tanal Hukuk Bürosu avukatınca yapılmıştır. Tapu kayıtlarına göre itirazı kabul edilen 1317 ada 1 parsel ve bitişiğinde bulunan 649 ada 3 parseldeki havuzlu villa, CHP'de uzun yıllar milletvekilliği yapmış ve halen milletvekili olan bir kişinin aile bireylerine aittir. Bu veriler İSKİ'nin görüş değiştirmesinde etkili olmuş mudur?"

"Sadece o şahsa ait bir parsel değildir"

CHP'li Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş de Silivri'de bu dosyayı detaylı incelediklerini söyledi.

İSKİ'nin, "Kamusal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, aynı zamanda projenin mansap kısmındaki hidrolik açılardan dolayı 140 metrelik bir kaydırma yapılmıştır." görüşü olduğunu aktaran Işıköndeş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, olumlu olarak komisyonumuzda bunun kararını verdik. Burada milletvekilimizin adı geçiyor ama milletvekilimizin eşinin sahip olduğu hisse 1524 metrekarelik alanda sadece 177 metrekarelik kısımdır. Sadece o şahsa ait bir parsel değildir. O nedenle bizim birisi için yaptığımız ayrım yoktur. Bunu da tarafsız olarak düşündük. Bir an önce Çamurlu Dere'nin ıslahı için Silivri Meclisimizden olumlu şekilde geçirdik."

Tekrar söz alan Yazıcı, "Meclis üyemizin iddia ettiği gibi o kişinin orada sadece ufak bir alanı, hissesi yoktur. Oranın geçtiği yerin yanında havuzlu bir villa var. Orada 20 vatandaşımızın evi yıkılmak üzere, sadece bir kişinin itirazıyla İSKİ görüş değiştirerek evi kurtarıyor. Bu konuya Meclis'in dikkatini çekmek istiyorum. İSKİ'nin bu konuda vatandaşlarla tekrar görüşüp, kimsenin mağdur olmayacağı ortak bir çözümü üretmesi adına bunu gündem yaptım." ifadelerini kullandı.

Işıköndeş ise "Maliklerine baktığımızda 1524 metrekarelik bir parselden bahsediyoruz. 1317/1 parselde başka kişilere ait hisseler de var ki yan tarafta istimlak edilecek olan vakfın da hissesi var. Sadece bu Mahmut Tanal'ın eşine ait bir parsel değil. Burada herhangi bir rant, başka bir istisna yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.