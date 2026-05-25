Can Atalay’dan Anayasa Eleştirisi

25.05.2026 16:33
Can Atalay, Anayasaya aykırı uygulamalara ve hukukun ihlaline karşı toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay, istinaf mahkemesinin CHP kurultay kararına ilişkin, "Apaçık gerçeğimiz, Anayasasız bir ülke olduğumuzdur. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar toplumu yargı kararlarına uymaya çağırıyorlar" açıklamasında bulundu.

Milletvekilliği düşürülen ve Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Avukat Can Atalay, "Geleceğimizi, toplumsal muhalefetin dayanışması belirleyecektir" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Can Atalay, şunları kaydetti:

"Apaçık gerçeğimiz, Anayasasız bir ülke olduğumuzdur. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar toplumu yargı kararlarına uymaya çağırıyorlar. Karar/lar, siyaseti yargı ve idare eliyle denetlemek ve yönetmek içindir. İktidarı kendisine mülk görenler, iktidarlarının sürekliliği için yargı dahil her alanda keyfiliği hakim kılmak çabasında. Sürecin esası 'iktidarımı tartıştırmamdır'. İdari, yargısal, bütün olanaklar, Anayasa, yasa, kural tanımaz biçimde kullanılarak iki ayaklı strateji uygulanmaktadır. 'İktidarımı tartışmayana alan açarım, iktidara talip olanın boyun eğene kadar üzerine giderim' yolunu izlemektedir. Bu nedenle karar/lar, CHP üzerine olsa da kapsamı CHP'yi aşmakta, tüm siyasal ve toplumsal yaşamımız üzerinedir. 'Yargı' eliyle siyasete müdahale edilirse, yurttaşın zaten sınırlı olan seçimler yoluyla iktidarı belirlemesi nasıl gerçekleşecektir? Yurttaş yeni iktidar arayışları dahil demokratik hak ve özgürlüklerini nasıl kullanacak, nasıl örgütlenecek ve ülke yaşamında nasıl etkili olacaktır?"

"ANAYASA'YI ASKIDAN İNDİRİP, HUKUKU VE KURUMLARI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Toplumsal muhalefetin karara karşı gösterdiği dayanışma umut vericidir. Bu tehlikeli gidişata dur diyecek olan yurttaşın, bütün toplumsal ve siyasal örgüt ve hareketlerin göstereceği dik duruştur. 19 Mart 2025'ten bu güne var olan demokratik yurttaş hareketliliği önemlidir, dayanak noktasıdır. Toplumsal muhalefetin, bürokratik oyunlarla oyalama, yatıştırma, zaman kazanma ve fiili durumlar üzerinden siyaseti düzenleme girişimlerine, dayanışmacı, dirençli, ısrarlı, sabırlı bir bütünlük içinde karşı duracağına inanıyorum. Bu günleri dayanışmayla hep birlikte aşacağız. Anayasa'yı askıdan indirip, hukuku ve kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:46:33. #7.12#
