Can Atalay'dan İstanbul Barosu'na Destek - Son Dakika
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Can Atalay'dan İstanbul Barosu'na Destek

Düşürülen milletvekili Atalay, İstanbul Barosu için Anayasal hakların savunulacağını belirtti.

21.02.2025 18:37
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(ANKARA) - Milletvekilliği düşürülen eski Hatay Milletvekili Can Atalay, İstanbul Barosu'nun 23 Şubat'taki Olağanüstü Genel Kurul çağrısına ilişkin "Genel Kurulumuz'da keyfiliğin değil yasaların ve Anayasal haklarını kullananların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Her dönem yasaları, hak ve özgürlükleri savunma yolunda zorluklarla, baskılarla karşılaşsa da her birini demokrasiden yana duruşuyla atlatan Baromuz ve meslektaşlarımız bu günleri de birlik ve dayanışmayla atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay, İstanbul Barosu'nun 23 Şubat'ta yapacağı Olağanüstü Genel Kurul çağrısına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atalay açıklamasında şunları kaydetti:

"Barolarımızı, kuruluş yasası, 'hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak'la görevlendirir. Her yerde, her alanda yurttaşın, halkın haklarını savunan bizler Baromuzu, yöneticilerimizi tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı elbette sesimizi yükselteceğiz.

"Özgüvenli, yürekli, demokratik tutumu için Baro yönetimimizi kutluyorum"

Görevinin gereğini yerine getiren yöneticilerimize, tutuklanan arkadaşlarımıza sahip çıkmak için duruşumuzu en açık biçimde göstereceğiz.Baro yönetimimiz baskılar karşısında yapması gerekeni yaptı. Üyesini olağanüstü durum üzerine görüş belirtmeye çağırdı. Bu özgüvenli, yürekli, demokratik tutumu için Baro yönetimimizi kutluyorum. Şimdi sıra bizlerde. Genel Kurulumuz'da keyfiliğin değil yasaların ve Anayasal haklarını kullananların yanında olduğumuzu göstereceğiz.

"İstanbul Barosu'nun tarihi, baskılara karşı direnmenin örnekleriyle doludur"

İstanbul Barosu'nun tarihi, baskılara karşı direnmenin örnekleriyle doludur. 12 Eylül'de görevden almalarla dayatılan, baroların etkinliğini, 'dar bir mesleki hak savunuculuğu' ile sınırlamaya çalışan anlayışı meslektaşlarımız reddetti. Baromuzun üyeleri, her dönem varolan hukukun düzeyinin, mesleğimizin etkinliğinin ve onurunun ülkemizin demokratikleşmesiyle doğrudan ilişkili olduğu görüşüne destek oldular.

"Siyasetteki ve doğadaki kara fırtınaya aldırmadan Baro'muza sahip çıkacağız"

Her dönem yasaları, hak ve özgürlükleri savunma yolunda zorluklarla, baskılarla karşılaşsa da her birini demokrasiden yana duruşuyla atlatan Baromuz ve meslektaşlarımız bu günleri de birlik ve dayanışmayla atlatacaktır. Siyasetteki ve doğadaki kara fırtınaya aldırmadan Baro'muza sahip çıkacağız. İnancımız tamdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Can Atalay'dan İstanbul Barosu'na Destek - Son Dakika

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