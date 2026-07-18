Can Atalay'dan Yangın Yürüyüşüne Destek

(ANKARA) - Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Bolu Kartalkaya Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişinin yakınlarının yürüyüşüne destek vererek, yangını "sosyal cinayet" olarak nitelendirdi. Atalay, "78 canın hesabını vermesi gereken birinci derece sorumluların, Turizm Bakanlığı elemanlarının, yargı kararlarına rağmen mahkeme önüne getirilmedikleri için yollardalar" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımında, kamu hizmetinin veya kamusal denetimin özelleştirme ya da piyasa koşullarına uygunluk gerekçesiyle eksik ya da kötü yürütülmesi sonucu yaşanan ölümleri "sosyal cinayet" olarak tanımladıklarını belirten Atalay, yangında sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmadığını kaydetti. Atalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamunun sorması gereken hesabı kamu engellediği için, 78 canın sorumluları yargılanmaktan kaçırıldığı için yollardalar. Ülkemizde adalet böyle tıkanıyor. Eğer aileler, duyarlı yurttaşlar, hukukçular var güçleriyle, dişlerini tırnaklarına takarak, her türlü engellemeyi ve baskıyı göze alarak sorumluların peşine düşmezlerse kamu adına felaketleri önlemesi gerektiği halde göz yuman sorumlular yargıdan kaçırılıyor ve ödüllendiriliyor."

Yolda olanlar, Çorlu, Soma, Hendek, Aladağ ve nice yurttaşların canlarından sorumlu olup yargıdan kaçırılan kamu görevlilerini de hatırlatıyorlar. 78 canın birinci dereceden sorumlularını yargılatmayı başardıklarında sosyal cinayetlerde yitirdiğimiz nice canların hesabının sorulmasının da yolunu açacaklar. Ankara yolundaki acılı ailelere sevgilerimi ve dayanışmamı yolluyorum."