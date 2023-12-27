İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay\'ın dosyasını Yargıtay\'a gönderdi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM, Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci hak ihlali başvurusunu görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetmişti. Gerekçeli kararının ardından dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

CAN ATALAY'IN DOSYASI TEKRAR YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Tekrar değerlendirmede bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay hakkında AYM'nin vermiş olduğu kararı uygulamayarak, dosyayı Yargıtay 3.Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi.