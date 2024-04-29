Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Çan Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunu engellemek amacıyla bataklık alanlarda ve derelerde larvalara karşı ilaçlama çalışması yapmaya başladı. Çalışmalar yaz boyunca düzenli olarak devam edecek ve vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

29.04.2024 16:47
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Çan Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çan Belediyesi ekipleri yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için bataklık alanlarda ve derelerde larvalara karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, yaz ayı boyunca belli aralıklarla çalışmalara devam edecek.

Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, yaptığı açıklamada, temiz şehir algısına yakışır şekilde hizmet verdiklerini belirterek, "İlaçlama çalışmalarımız yaz ayları boyunca devam edecek. Dere temizlikleri ve bataklık alanları kurutma çalışmalarımızla da sivrisinek oluşumlarını en aza indireceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

Çevre, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele İçin Larva İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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