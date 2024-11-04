Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Hurmaköy yakınlarındaki Kocaçay-2 köprüsünde Ziya Işık'a (95) çarparak kaçtı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Otomobil Yaya Çarptı: 95 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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