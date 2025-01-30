Çan'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü - Son Dakika
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Çan'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

Çan\'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil ters döndü.

30.01.2025 09:48
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil ters döndü.

B.G'nin kullandığı 34 FG 3366 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Kaya Caddesi'nde, park halindeki 17 ZF 647 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerene olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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