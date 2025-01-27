Can Dost, Paşa Limanı Adası'nda 182 Sokak Hayvanını Tedavi Etti - Son Dakika
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Can Dost, Paşa Limanı Adası'nda 182 Sokak Hayvanını Tedavi Etti

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Can Dost' aracı, Paşa Limanı Adası'ndaki sokak hayvanlarına sağlık hizmeti sunarak 182 hayvanın bakımını gerçekleştirdi. 2024'ten bu yana 10 binin üzerinde sokak hayvanını tedavi eden araç, ada halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

27.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:52
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"Can Dost" şifa dağıtmaya devam ediyor: Paşa Limanı Adası'nda 182 sokak hayvanı hayata tutundu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı "Can Dost", Balıkesir'in dört bir yanına ücretsiz hizmet götürüyor.

Son olarak Paşa Limanı Adası'nı ziyaret eden "Can Dost", burada sokak hayvanlarının bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayarak, yerinde sağlık hizmeti sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı "Can Dost", 1 Nisan 2024'ten bu yana Bandırma, Erdek, Manyas ve Marmara ilçelerini kapsayan Güney Marmara'da 10 binin üzerinde sokak hayvanını tedavi etti. En son Paşa Limanı Adası'nı ziyaret eden "Can Dost", adada bulunan 5 mahallede bir günde toplam 182 sokak hayvanını tedavi etti. Adada bulunan 168 kedi ve 14 köpeğe aşılama ve sağlık taraması gerçekleştirildi. Diğer yandan 7 hasta kedi tedavi edildi.

"Adada imkanlarımız kısıtlı, hizmet gelmesinden memnunuz"

Paşa Limanı Adası'ndaki çalışmalar süresince "Can Dost" ekibine eşlik eden Poyrazlı Mahalle Muhtarı Nazan Alptekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerinden çok memnun olduğunu dile getirerek teşekkürlerini sundu. Nazan Alptekin, "Bir ada olduğumuz için bu hizmete çok ihtiyacımız vardı. Karayla kolay iletişim sağlayamıyoruz, bu yüzden böyle bir hizmetten çok memnunuz. Böyle bir hizmeti ayağımıza kadar getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum, ilgilerinden son derece memnunum" dedi.

Ada halkı memnun

Paşa Limanı Adası'ndaki hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Adada yaşayan vatandaşlar, "Can Dost" ekibinin sunmuş olduğu ücretsiz sağlık hizmetlerinin, ada yaşamının zorlukları göz önüne alındığında sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ne denli önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve tüm ekibine, bu anlamlı hizmeti bizlere sundukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayvan dostlarımıza gösterilen bu ilgi ve özen, hem onlar hem de bizler için büyük bir huzur kaynağı. Emeği geçen herkese minnettarız" diye konuştular.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Dost, Paşa Limanı Adası'nda 182 Sokak Hayvanını Tedavi Etti - Son Dakika

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