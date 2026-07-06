Can Hüseyin Uçar'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Can Hüseyin Uçar'ın Cansız Bedeni Bulundu

Can Hüseyin Uçar\'ın Cansız Bedeni Bulundu
06.07.2026 13:45
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Adana'da kaybolan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar, sulama kanalında ölü olarak bulundu.

ADANA'da 3 gündür kayıp olarak aranan Can Hüseyin Uçar'ın (9) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Can Hüseyin Uçar, 3 Temmuz'da evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Uçar ailesi, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede araştırma yapan ekipler, Can Hüseyin'in, mahalleden geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendirdi. Durumun Devlet Su İşleri'ne bildirilmesi üzerine kanalın suyu kesildi. Aramalarını sürdüren polis ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi'nde, sulama kanalında Can Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemesinin ardından Can Hüseyin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hüseyin Uçar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Hüseyin Uçar'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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