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Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 Afganistan uyruklu göçmen ve hareket halindeki lastik botta yakalanan 46 Afganistan uyruklu göçmen bulundu. Kurtarılan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
04.01.2024 - 19:35,
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Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-905" botuyla tespit edilen bölgeye giden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 82 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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