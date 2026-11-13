Çanakkale Ayvacık\'ta küçükbaş hayvan otlatan 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta küçükbaş hayvan otlatan 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyünde küçükbaş hayvan otlatan 75 yaşındaki kişi ormanlık alanda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, jandarma inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 75 yaşındaki kişi ormanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkisinde küçükbaş hayvan otlatan Mustafa Burma (75) yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Bunun üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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