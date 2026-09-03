Çanakkale Ayvacık\'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Arıklı köyündeki zeytinlik bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ayvacık Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yapıyor.