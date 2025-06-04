Çanakkale Belediye Başkanı Erkek'ten İmamoğlu Ziyareti ve Demokrasi Vurgusu

(İSTANBUL) - Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Erkek, "Bakın burası bir cezaevi değil artık, bence 'Silivri Toplama Kampı' ve dağıtıyorlar da insanları. Mesela Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ı İzmir'e gönderiyorlar. Bugün karar çıktı. Neden bu sevki yapıyorsunuz? Ailesi burada, eşi, çocukları burada. Niye bunu yapıyorsunuz? Bu artık bir intikam. Devlet intikamla yönetilmez; devlet adaletle yönetilir. Devletin dinidir adalet. Onun için bizler de seçilmiş belediye başkanları olarak yerel demokrasiyi savunmak zorundayız" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Erkek, "Sayın Ekrem İmamoğlu'yla her görüşmeden çıktığımda daha da umudum yükseliyor" diyerek şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz dünyada bir demokrasi ülkesi olarak görülmüyor"

"Sayın Ekrem İmamoğlu ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Morali iyi, herkesin bayramını kutluyor. Biz de onun bayramını kutlamaya geldik. Dertleştik, sohbet ettik. Dosyaları konuşmuyoruz çünkü bu dosyalarda hukuk yok. Maalesef bunlar siyasi intikam dosyaları. Yine belediye başkanları tutuklandı. Seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde tutuklanmaları yerel demokrasiye bir darbedir. Bakın seçilmiş belediye başkanlarını bu şekilde tutuklayamazsınız. Bir iddia varsa bile; lehe - alehe her şeyi araştırırsınız, davanızı açarsınız, yargılama sonunda mahkeme bir karar verir. O karar uyarınca gereğini yaparsınız. Ama Türkiye bugün maalesef... Ülkemize yapılan kötülükler o kadar büyük ki aslında, bugün ülkemiz dünyada bir demokrasi ülkesi olarak görülmüyor. Demokratik bir hukuk devleti olarak görülmüyor. ABD'deki beyefendi ne diyor, 'Üçüncü dünya ülkelerinde olur böyle şeyler, muhalifleri içeri atarsınız gereğini yaparsınız' diyor. Ben o kadar üzülüyorum ki bu duruma. Türkiye bu tabloyu hak ediyor mu?

"İmamoğlu'yla her görüşmeden çıktığımda daha da umudum yükseliyor"

Bakın burası bir cezaevi değil artık, bence 'Silivri Toplama Kampı' ve dağıtıyorlar da insanları. Mesela Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ı İzmir'e gönderiyorlar. Bugün karar çıktı. Neden bu sevki yapıyorsunuz? Ailesi burada, eşi, çocukları burada. Niye bunu yapıyorsunuz? Bu artık bir intikam. Devlet intikamla yönetilmez; devlet adaletle yönetilir. Devletin dinidir adalet. Onun için bizler de seçilmiş belediye başkanları olarak yerel demokrasiyi savunmak zorundayız. Bu adaletsizliklere karşı bir duruş sergilemek zorundayız. Dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'yla her görüşmeden çıktığımda daha da umudum yükseliyor. Evet, o burada cezaevinde ama bu demokrasi mücadelesi bitmeyecek. Dışarıda milyonlar bu mücadeleyi büyütecek. Eşitlik, özgürlük için, adalet için, ve bu adaletsiz düzeni hep birlikte mutlaka düzelteğiz