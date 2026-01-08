Çanakkale Belediye Başkanı Erkek: "Dardanos Bölgesi, Çanakkale Halkına Ait Bir Alan Olmalı"

(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Meclisi'nde Dardanos bölgesinde yer alan orman kampının kamulaştırma programına alınması kararıyla ilgili "Bu yer satılmazsa Çanakkale halkına ait bir alan olmalı. Bu nedenle İmar Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Aldıkları karar çok önemlidir. Bu kamu yararı kararı, bize bu süreçte güç katacaktır. Öncelikle kamu yararı kararı alınması ve bu karar doğrultusunda söz konusu taşınmazın kamulaştırma programına dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Belediye Meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınan Dardanos bölgesinde yer alan orman kampının "kamu yararıyla kamulaştırma programına alınması kararına ilişkin açıklama yaptı. Erkek, şunları kaydetti:

"İhale şartnamesini inceledik ancak bu şartnameye ulaşabilmek için 10 bin TL bedel yatırmamız gerekti; çünkü ödeme yapılmadan şartname verilmemekte. Konunun ivediliğini belirttik, şartname posta yoluyla tarafımıza ulaştırıldı. Oldukça kapsamlı bir metindi.

Şartnamenin altıncı maddesinde, ihaleye katılamayacaklar arasında kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete, kamu kurumlarına veya mahalli idarelere ait olan şirketler açıkça belirtilmiş. Bu kapsamda belediyemiz ve belediyemize bağlı şirketler de ihaleye katılamamakta, teklif dahi verememektedir. Bu durum, özelleştirme yasasının genel çerçevesiyle de örtüşmektedir.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bölgede bazı imar düzenlemeleri yapıldı. 12 Nisan 2023 tarihli ve 72 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bir imar düzenlemesi gerçekleştirilmiş, Çanakkale Belediyemiz bu karara karşı Danıştay'da dava açtı. Bu dava sürerken, 17 Kasım 2023 tarihli ve 78 sayılı yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı daha alınmış, buna da yine Danıştay nezdinde dava açıldı. Her iki dava da halen devam ediyor ve bilirkişi incelemesi aşamasında. Bilirkişi raporu sunulmuş ancak henüz bir karar verilmemiştir.

Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Çınarlı Köyü'ndeki söz konusu taşınmaza ilişkin bilgi notunda da yer almaktadır. İlgili sitede, taşınmazın yasal durumu başlığı altında, Çanakkale Belediye Başkanı tarafından Danıştay 6. Dairesi'nin 2023/8841 esas sayılı dosyasında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava bilirkişi incelemesi aşamasında olduğu bilgi notu düşülmüş.

Yürütmeyi durdurma kararı henüz verilmediği için süreç işlemeye devam ediyor. Bugün Özelleştirme İdaresi Başkanı ile bizzat görüştüm ve bu sürecin durdurulması gerektiğini, söz konusu taşınmazın satışının doğru ve uygun olmadığını, Danıştay kararının beklenmesinin daha yerinde olacağını ifade ettim. Ayrıca Çanakkale halkının bu konuda ciddi bir hassasiyeti olduğunu, sendikaların, Dardanos sakinlerinin ve kamuoyunun bu süreci yakından takip ettiğini belirttim. Çünkü burası kıyı bandında yer alan, 50 yıldır Çanakkale'nin sosyal, kültürel ve turizm yaşamında önemli bir yere sahip bir alan.

Bu nedenle nasıl bir değerlendirme yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Süreci kısaca paylaşmak istedim; daha fazla detaya girmeye gerek yok. Yarın meclis kararımızın ardından Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yazılı bir talepte de bulunacağız. Bildiğim kadarıyla sendikalı bir yapı da dava hazırlığında. Tüm hukuki ve idari süreçleri takip edeceğiz.

Bu yer satılmazsa Çanakkale halkına ait bir alan olmalı. Bu nedenle İmar Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Aldıkları karar çok önemlidir. Bu kamu yararı kararı, bize bu süreçte güç katacaktır. Öncelikle kamu yararı kararı alınması ve bu karar doğrultusunda söz konusu taşınmazın kamulaştırma programına dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. İmar Komisyonumuzun kararı da bu yöndedir. İmar Komisyonu kararımız da oy birliğiyle kabul edildi, herkese teşekkür ediyorum."