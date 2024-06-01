Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Şevketiye Demir Sahası'na çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Şevketiye Demir Sahası'na çekildi

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası yapan gemi Şevketiye Demir Sahası\'na çekildi

Ukrayna'dan Mısır'a gitmek üzere denize açılan 'Liberya' bayraklı 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin yardımıyla gemi Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

01.06.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 'Liberya' bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Ukrayna'da Mısır'a gitmek üzere denize açılan 225 metre uzunluğunda ve 66 bin ton mısır yüklü 'Liberya' bayraklı 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi, dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Liberya, Ukrayna, Mısır, Denizcilik, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Şevketiye Demir Sahası'na çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
10:01 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 10:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Şevketiye Demir Sahası'na çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement