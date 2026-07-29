Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmaları Başladı

Çanakkale Boğazı\'nda Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmaları Başladı
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San Marino bayraklı 'Pilatus Marine' gemisi, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturan dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı 'Pilatus Marine' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Balık adamları tarafından gerçekleştirilecek dalış sonrası kurtarma operasyonu başlatılacak. Öte yandan güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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